Такого еще не было: как Москва переживает самую массированную атаку дронами и как реагирует Путин

Москва уже двое суток находится под атакой беспилотников. На российскую столицу летело более 300 беспилотников. Эксперты отметили сразу несколько интересных моментов в этом обстреле.

Ранее таких массированных атак на Москву не фиксировали, что признали в России. Поражает обстрел и по продолжительности, ведь начался он с 14 марта и продолжается до сих пор. Специально для 24 Канала эксперты оценили, какие последствия это будет иметь для Москвы, как Путин пытается взять с себя ответственность и что дальше может ждать российскую столицу.

Смотрите также Достанет только это оружие: в Fire Point раскрыли, что будет поражать украинская дальнобойная баллистика

К каким последствиям приводят атаки на Москву?

Московский округ в России является самым защищенным от воздушных целей. Концентрация ПВО вокруг – безумная, отметил военный обозреватель Иван Тимочко. В то же время даже это не всегда помогает Москве справиться с атаками беспилотников.

Военным нечем похвастаться. При лучшей защите, наибольшем количестве разведданных – они пропускают удары. Естественно, это их не радует. Кроме того, для россиян важно показать, что все сплотились и стали плечом к плечу, чтобы защищать Москву. Все, чтобы рядовые россияне увидели, что москвичи, как и они, тоже находятся под угрозой ударов,

– подчеркнул военный обозреватель.

Неприязнь провинций к Москве и пренебрежение Москвы к провинциям – типичная ситуация для России еще и до полномасштабного вторжения. Однако на фоне большой войны пропасть между центром и регионами стала еще больше. Российские пропагандисты сейчас могут попытаться объединить Россию общими угрозами.

Кроме того, атаку на столицу используют как подтверждение тому, что решение плотно обставить Московский округ системами ПВО – было оправданным.

"На самом деле противнику не удастся использовать эту тему для консолидации общества. Все же за 4 года большой войны из провинций забрали столько людей на фронт, столько ударов там было нанесено, что Москва должна хорошенько потерпеть, чтобы сказать, что на уровне страдает с другими городами", – заметил Тимочко.

Поэтому удары по Москве имеют несколько целей, среди которых и дестабилизация внутренней ситуации. Это также имеет информационный и военно-политический эффект для партнеров Кремля или иностранных бизнесов, которые хотели бы зайти в Москву. Это может вызвать потерю доверия к России как к бизнес-партнеру, что повлечет отток денег из российского бюджета.

Теряется доверие и к риторике Путина, мол, у России все под контролем и они побеждают на фронте. Как же они могут побеждать, если в самое ваше "сердце" залетают украинские дроны? И это не случайные пролеты, а качественно спланированная военная операция,

– добавил Тимочко.

Военный обозреватель предположил, что попадания по российским объектам в результате атаки были, однако их тщательно скрывают.

Интересно! В последние недели в российской столице фиксировали серьезные сбои в работе интернета и мобильной сети. Ситуация была настолько серьезной, что московские предприниматели получили убытки в несколько миллиардов рублей. Пострадали прежде всего сервисы доставки и такси, поскольку без сети не работала навигация. Тогда же москвичам посоветовали ориентироваться по солнцу.

Зато с началом атаки на Москву 14 марта Кремль принял жесткие меры в отношении информации. Государственное телевидение призвало рассматривать случаи фиксации атак как государственную измену с соответствующими последствиями.

При каком условии обстрелы Москвы станут критическими?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил, что даже очень плотную ПВО можно пробить дронами. Хотя малое количество беспилотников, и все же может добраться до цели. Однако прежде всего есть вопрос к тому, насколько оправдано запустить относительно небольшое количество дронов, если заранее известно, что к из них лишь несколько пробьют противовоздушную оборону и могут не нанести серьезных последствий.

Предполагаю, что такой налет имел цель прежде всего создать определенную атмосферу в Москве: нарушить работу аэропортов, активировать системы ПВО. Не удивительно, если это были не боевые дроны, а просто приманки. Они дешевые, но заставляют противника нервничать и тратить средства ПВО. Оно того стоит,

– объяснил Шарп.

В то же время, хоть дроны играют важную роль в войне, и все же эффективнее в таких случаях применять с ними и крылатые ракеты с тяжелой боевой частью. Именно ракеты могут нанести критический ущерб любому объекту.

С этим соглашается и полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

"Беспилотники стоит отправлять на Москву, когда они дешевые. Тогда они истощают ПВО, но и в определенных случаях могут попасть куда-то. Также это целесообразно, чтобы изучить определенный маршрут, чтобы потом по нему полетели крылатые ракеты или баллистика", – заметил Свитан.

По мнению военного эксперта, именно баллистические ракеты могли бы создать существенные проблемы для россиян.

Как пытается защититься Путин от недовольства россиян?

Еще одна интересная деталь, заметил Иван Тимочко, что о массированной атаке по Москве отчитываются не военные ведомства, а мэр города – Сергей Собянин. Сложилось впечатление, как будто ему первому лично докладывают о результатах воздушной работы. На самом деле это не совсем так.

Однако есть причина, почему именно Собянин сообщает обо всех подробностях.

Он вынужден так работать, потому что это психологически влияет на жителей Москвы. В Москве живет концентрат элиты всех представителей провластных структур: военных, правительственных, научных. Они прежде всего будут выставлять вопросы мэру Москвы, а могли бы Путину,

– отметил Тимочко.

К тому же Собянину выгодно появляться в медиа с популярной темой, которая будет интересовать всех россиян, а не только москвичей. Так, он может заработать себе политические баллы. К тому же самих москвичей таким образом можно отвлечь от будничных проблем города.

"Собянин заиграл первую скрипку, забирая на себя как весь негатив, так и позитив. Он берет на себя ответственность за пролеты беспилотников. Все это выгодно для Путина, ведь претензий к нему нет. Такая ситуация оказалась комфортной для всех", – отметил Тимочко.

Как Путин открещивается от атак на Москву: смотрите видео

Массированная атака на Москву: что известно по состоянию на сейчас?