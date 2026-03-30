Может ли Россия массированно атаковать на Пасху: военный эксперт сказал, чего ждать

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию во время Пасхи в этом году. Однако забывать о том, что Россия является коварным террористом не стоит.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в прошлом году мы уже видели манипуляции со стороны Кремля, который играл "роль жертвы" – якобы, именно Киев нарушает договоренности. На фоне этого украинцам стоит быть осторожными и не игореть сигналов тревоги.

Может ли Россия массированно атаковать на Пасху?

Военный эксперт объяснил, что если Россия согласится на перемирие во время Пасхи, украинцы будут иметь несколько дней передышки от массированных атак. Однако это весьма маловероятно – страна-агрессор может взорвать какой-то сарай в Донецкой области и сказать, что это была украинская ракета "Фламинго".

Россияне скажут, что мы нарушили перемирие и откроют по нам огонь. Здесь игра, в которой мы будем проигрывать, доказывая свою невиновность. Сейчас мы находимся в условиях большой войны. Против нас есть коварный враг, у которого нет никаких моральных принципов или этики,

– подчеркнул он.

Нарожный заметил, что несмотря на то, что это или Пасха, или Рождество, или любой другой праздник, враг знает, что в эти дни в Украине будут большие скопления людей. Кроме того, пользуясь режимом тихие, оккупанты могут безопасно накопить для массированных атак большее количество "Шахедов", чем обычно.

Напомним, что год назад Россия внезапно согласилась присоединиться к формату полной и безусловной тишины на Пасху. Тогда Андрей Коваленко объяснил, что цель у россиян одна – сделать вид, что они "миротворцы".

Какими были атаки россиян на Пасху 2025?