Аэробаллистические ракеты "Кинжал" сбивать сложно для обычного ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Есть только одна панацея

По словам майора, только один комплекс может эффективно противодействовать этим российским ракетам. Евлаш не назвал о каком вооружении идет речь. Впрочем, вероятно, он имел в виду ЗРК Patriot, которому неоднократно удавалось перехватывать вражеские "Кинжалы". Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве таких комплексов для защиты своей инфраструктуры.

Евлаш отметил, что только два "Кинжала", выпущенные во время массированной атаки", силы ПВО не смогли сбить. В то же время все остальные цели были уничтожены. Речь идет о 12 крылатых ракет типа Х-101 / Х-555 и 31 "Шахед".

Майор отметил слаженную работу украинской авиации, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

Враг действовал "классически"

Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что основной целью текущей атаки врага была критическая инфраструктура и военные объекты.

Комбинированные атаки россиян происходят по классической схеме. Противник сначала пытается запускать "Шахеды", позже применяет уже более серьезное оружие. Так, после 3:00 оккупанты осуществили сначала пуски крылатых ракет из "тушек", а затем одновременно выпустили "Кинжалы" из "мигов".

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