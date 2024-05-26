Аэробаллистические ракеты "Кинжал" сбивать сложно для обычного ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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Есть только одна панацея
По словам майора, только один комплекс может эффективно противодействовать этим российским ракетам. Евлаш не назвал о каком вооружении идет речь. Впрочем, вероятно, он имел в виду ЗРК Patriot, которому неоднократно удавалось перехватывать вражеские "Кинжалы". Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве таких комплексов для защиты своей инфраструктуры.
Евлаш отметил, что только два "Кинжала", выпущенные во время массированной атаки", силы ПВО не смогли сбить. В то же время все остальные цели были уничтожены. Речь идет о 12 крылатых ракет типа Х-101 / Х-555 и 31 "Шахед".
Майор отметил слаженную работу украинской авиации, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.
Враг действовал "классически"
Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что основной целью текущей атаки врага была критическая инфраструктура и военные объекты.
Комбинированные атаки россиян происходят по классической схеме. Противник сначала пытается запускать "Шахеды", позже применяет уже более серьезное оружие. Так, после 3:00 оккупанты осуществили сначала пуски крылатых ракет из "тушек", а затем одновременно выпустили "Кинжалы" из "мигов".
Атака на Украину 26 мая: последствия
- На Днепропетровщине ночью сбили 11 "Шахедов". В Никополе произошло попадание дрона-камикадзе. В результате чего, повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина. Также повреждения получили 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач. Избиты 3 частных дома.
- В Хмельницкой области из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тысяч абонентов.
- Вероятной целью врага был Староконстантинов, возле которого расположен один из военных аэродромов. Россияне запускали по городу крылатые ракеты с востока и запада. Кроме того, по Староконстантинову враг ударил "Кинжалами".
- В Винницкой области в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского ударного дрона повреждены 3 жилых дома, 7 частных жилых домов и несколько авто. Пострадали 3 человека.