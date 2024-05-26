Аеробалістичні ракети "Кинджал" збивати складно для звичайного ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

Дивіться також Удар по гіпермаркету в Харкові: кількість загиблих збільшилася вдвічі

Є лише одна панацея

За словами майора, лише один комплекс може ефективно протидіяти цим російським ракетам. Євлаш не назвав про яке озброєння йдеться. Втім, ймовірно, він мав на увазі ЗРК Patriot, якому неодноразово вдавалося перехоплювати ворожі "Кинджали". Речник Повітряних сил наголосив, що Україна потребує більше таких комплексів для захисту своєї інфраструктури.

Євлаш зазначив, що лише два "Кинджали", випущені під час масованої атаки", сили ППО не змогли збити. Водночас усі інші цілі були знищені. Йдеться про 12 крилатих ракет типу Х-101 /Х-555 та 31 "Шахед".

Майор відзначив злагоджену роботу української авіації, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.

Ворог діяв "класично"

Речник Повітряних Сил підкреслив, що основною ціллю поточної атаки ворога була критична інфраструктура та військові об'єкти.

Комбіновані атаки росіян відбуваються за класичною схемою. Противник спершу намагається запускати "Шахеди", пізніше застосовує вже більш серйозну зброю. Так, після 3:00 окупанти здійснили спершу пуски крилатих ракет з "тушок", а потім одночасно випустили "Кинджали" з "мігів.

Атака на Україну 26 травня: наслідки