Загалом українській ППО вдалося збити вже понад два десятки аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це стало можливим завдяки передачі іноземних зенітних установок.

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Збиття "Кинджалів" стало реальним

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що з початку повномасштабного вторгнення ППО вдалося збити понад два десятки російських "Кинджалів". Раніше перехоплення цих ракет вважалося неможливим. Від того часу з посиленням ППО України вдається демонстрували вагомі результати.

Зараз маємо 63 запущених "Кинджали" від початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено. Починаючи від 4 травня вперше був знищений "Кинджал",

– зазначив Ігнат.

Він додав, що саме тоді, від весни минулого року, Україна отримала установки Patriot – це дало можливість знищувати аеробалістичні ракети,

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