В общей сложности украинской ПВО удалось сбить уже более двух десятков аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это стало возможным благодаря передаче иностранных зенитных установок.
Смотрите также Какие баллистические ракеты КНДР угрожают украинским городам и может ли ПВО их перехватывать
Избиение "Кинжалов" стало реальным
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения ПВО удалось сбить более двух десятков российских "Кинжалов". Ранее перехват этих ракет считался невозможным. С того времени с усилением ПВО Украины удается демонстрировать весомые результаты.
Сейчас есть 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожены. Начиная с 4 мая впервые был уничтожен "Кинжал",
– отметил Игнат.
Он добавил, что именно тогда, с весны прошлого года, Украина получила установки Patriot – это дало возможность уничтожать аэробалистические ракеты.
Атака на Украину 2 января
- Во вторник, 2 января, Россия совершила по Украине комбинированную ракетную атаку. Враг применил почти весь арсенал – от "Шахедов" до Х-47 "Кинжал". Россия запустила по Украине 10 аэробалистических ракет. То есть враг использовал для атаки 10 из 12 имеющихся у него истребителей МиГ-31К.
- В общем оккупанты использовали 130 средств дальнобойного поражения. Всего силам ПВО удалось сбить 72 цели. Воздушным Силам удалось перехватить все запущенные по Украине ракеты Х-47М2 "Кинжал".
- Валерий Залужный отметил, если ракеты "Кинжал" поразят цель, то последствия будут катастрофическими. С помощью системы Patriot, которую нашему государству предоставили западные партнеры, удалось отразить атаку. В то же время, главнокомандующий отметил, что враг не остановится – поэтому Украине нужно больше средств ПВО.