"Очень-очень много баллистики": в Воздушных силах объяснили, почему из более 70 ракет уничтожили только 38

Ночью и утром 3 февраля украинские города были под вражескими ударами. Во время этой атаки россияне применили значительное количество баллистических ракет.

Такая тактика врага существенно осложнила работу сил ПВО. В эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат объяснил, чем отличилась российская атака 3 февраля.

Какие ключевые особенности вражеского удара?

По словам Игната, данные о последствиях удара еще уточняются, ведь сразу после атаки трудно составить полную картину. В то же время он отметил, что на этот раз россияне применили много баллистических ракет – средств, летящих по баллистической траектории и являющихся сложными для перехвата.

Очень, очень много баллистики на этот раз,

– подчеркнул он.

Так, из более 70 запущенных ракет удалось уничтожить 38, что при таких условиях является довольно высоким показателем эффективности ПВО.

Игнат отметил изменение тактики страны-агрессора. Если раньше во время атак преобладали крылатые ракеты (Х-101), то сейчас существенно возросла доля баллистики – Х-22/Х-32 (не менее 7 пусков), "Циркон", вероятно "Оникс", "Искандер-М"

По предварительным данным ракетную атаку можно охарактеризовать так:

всего выпущено более 70 ракет;

из них сбито 38;

из 28 крылатых ракет (типа Х-101/Искандер-К) уничтожено 20;

по 6 ракетам информация уточняется (вероятно, не достигли целей).

Основной целью россиян была критическая инфраструктура, прежде всего энергетические объекты в нескольких регионах одновременно. Пострадали, частности Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

Юрий Игнат также сообщил, что Россия значительно нарастила производство ударных дронов типа "Шахед" и применяет их в большом количестве во время атак. Для их сбивания приходится тратить дефицитные боеприпасы ПВО малого калибра.

Поэтому Воздушные силы масштабируют подразделения зенитных дронов-перехватчиков как более эффективный способ противодействия вражеским БпЛА.

Также он подтвердил, что россияне активно используют Starlink для управления дронами, но в Украине уже есть решение, чтобы лишить врага этого преимущества

Какие города пострадали?