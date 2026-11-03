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Россия ночью запустила по Украине десятки ракет и сотни дронов: как сработала ПВО

Вероника Соцкова
Россия ночью запустила по Украине десятки ракет и сотни дронов: как сработала ПВО – 24 Канал

Росія запустила сотні дронів і ракети / Getty Images

В ночь на 3 ноября Россия осуществила атаку на Украину с помощью баллистических и крылатых ракет, а также сотен ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили большинство из них.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

 
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Сколько целей сбила украинская ПВО?

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 2 ноября. Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и противокорабельные ракеты "Циркон", а также 59 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и "Искандер-К".

Кроме того, противник запустил 289 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Среди ударных БПЛА было 120 реактивных беспилотников.

Основными направлениями российского удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По предварительным данным Воздушных сил по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 309 вражеских целей. Среди них:

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/"Циркон";
  • 49 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и "Искандер-К" – информация о еще трех ракетах уточняется;
  • 257 беспилотников Shahed, "Гербера" и других типов, в том числе 89 реактивных Shahed.
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В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников в 23 точках. Обломки сбитых целей упали еще в 14 точках.

В Воздушных силах подчеркнули, что российская атака продолжалась по состоянию на 09:00: в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

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Напомним, 2 ноября Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетической системе и ключевым объектам логистики Украины. По данным разведки, Кремль рассчитывает воспользоваться тем, что международное внимание будет приковано к выборам в США, а Украина испытывает трудности с получением ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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