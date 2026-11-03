Росія вночі запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів: як відпрацювала ППО

Росія запустила сотні дронів і ракети / Getty Images

У ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну балістичними й крилатими ракетами, а також сотнями ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили та подавили більшість з них.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Adv популярні відео Скільки цілей збила українська ППО? За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 2 листопада. Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та протикорабельні ракети "Циркон", а також 59 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та "Іскандер-К". Крім того, ворог запустив 289 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Серед ударних БпЛА було 120 реактивних. Основними напрямками російського удару стали Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За попередніми даними Повітряних сил станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 309 ворожих цілей. Серед них: 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/"Циркон";

49 крилатих ракет Х-101, Х-59, Х-69 та "Іскандер-К" – інформація щодо ще трьох ракет уточнюється;

257 безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів, зокрема 89 реактивних Shahed. Реклама Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників на 23 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 14 локаціях. У Повітряних силах наголосили, що російська атака тривала станом на 09:00: у повітряному просторі України залишалися ворожі безпілотники. Прогнози Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими? — — Гаряче x2 51 440 переглядів 27 днів Більше прогнозів тут → Нагадаємо, 2 листопада Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по енергетичній системі та ключових об'єктах логістики України. За даними розвідки, Кремль розраховує скористатися тим, що міжнародна увага буде прикута до виборів у США, а Україна має складнощі з отриманням ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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