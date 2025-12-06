"География ударов была обширной": Игнат описал особенности ночной атаки по Украине
- Украинская ПВО успешно перехватила 29 из 34 крылатых ракет, что является хорошим результатом. А вот с баллистикой так не получилось, потому что география ударов была большой.
- Много "Шахедов" уничтожили инновационным способом.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какой была массированная атака в ночь на 6 декабря. Он отметил, что бойцы противовоздушной обороны уже не впервые встречают День ВСУ под атаками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
Какие были особенности массированной атаки 6 декабря?
Юрий Игнат рассказал: враг применил более 700 средств воздушного нападения. Это крылатые ракеты разных типов – "Калибры", "Искандеры", Х-101, "Кинжалы". Россияне запускали ракеты из комплексов наземного, морского, воздушного базирования.
"Были ракеты со стратегической авиации, была баллистика", – добавил Игнат.
Однако украинская ПВО успешно перехватывала крылатые ракеты.
29 из 34 – это довольно серьезный результат. К сожалению, по баллистике не имеем таких хороших результатов, потому что география ударов была большой – Запорожская, Днепропетровская, Киевская области. Туда противник сегодня нацелил свою баллистику, чтобы поразить как можно больше объектов критической инфраструктуры,
– заявил военный.
Он отметил: приведенные цифры могут меняться. Но Воздушные силы не будут указывать количество тех ракет, которые не достигли своих целей, но не попали в статистику сбитых, – чтобы не информировать врага.
Также Игнат обратил внимание, что много "Шахедов" уничтожили инновационным способом – дронами-перехватчиками. Речь о более 200 ударных БпЛА россиян, которые уничтожили таким образом.
В то же время эффективно работали и мобильные огневые группы, зенитно-ракетные войска, РЭБ.
ВС рассказали, сколько ракет запустила Россия с 24 февраля 2022 года
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в поздравлении ко Дню ВСУ написал: гордится пилотами, которые "выполняют боевые вылеты как на западной технике, так и советских боевых машинах, давно отработавших свой ресурс, но продолжают служить Украине, благодаря упорству, отдаче и изобретательности наших людей". И зенитчиками, которые ежедневно становятся щитом против сотен ракет, дронов, авиации противника. И всеми другими военными Воздушных сил.
С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 13 тысяч ракет различных типов, среди которых разрекламированные оккупантом "неимеющиеаналогов" "Кинжал" и "Циркон", крылатые, авиационные и баллистические, около 100 тысяч ударных БПЛА, до 110 тысяч управляемых авиабомб,
– отметил он.
Куда целились оккупанты?
Кроме энергетики, россияне били и по инфраструктуре. В сети показали, как сейчас выглядит вокзал Фастова.
А мэр Днепра Борис Филатов сказал, что Россия ударила по складу марли и бинтов и складу с шинами.