Террор энергетики, пожары и раненые: каковы последствия массированной атаки 7 февраля
В ночь на субботу, 7 февраля, Россия начала массированную атаку на Украину. Под прицелом снова оказалась энергетика.
24 Канал рассказывает, что известно о последствиях атаки на данный момент.
Смотрите также Россия снова терроризирует Украину – в небе ракеты и "Шахеды": где сейчас самая большая угроза
Какие последствия атаки 7 февраля?
Разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития. Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения. К счастью, раненых нет. На Киевщине в результате атаки в Броварском районе повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля. В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий. В области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости – все готовы принимать людей, Во время тревоги на Львовщине, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры. В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. Пожар уже потушили. Информации о жертвах и пострадавших по состоянию на этот час не поступало. Часть беспилотников противовоздушной обороне удалось сбить. Сбили также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца. На Ровненщине есть также попадание в многоквартирный жилой дом. На Ровненщине есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры. По предварительной информации, два человека получили ранения. Сейчас в области есть обесточивание. Также могут возникать проблемы с водоснабжением. Провел срочное заседание областной ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения, Ночью ракетно-дроновую атаку пережила и Хмельницкая область. В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения – он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие, Последствия в Хмельницкой области / Фото ОВА Под ударом России были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений. Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. В результате ночной российской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия. Беспилотниками изуродованы здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт. Ударили россияне и по Петропавловской, Межевской и Раевской общинах, что на Синельниковщине. Под ударом было и само Синельниково. Пострадавшая 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно. Побиты 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод. Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины. Повреждения на территории коммунального предприятия / Фото ОВА
В Винницкой области пострадало учебное заведение
Какова ситуация на Киевщине
– отметил председатель ОВА Николай Калашник.
Последствия на Львовщине
Последствия на Ровненщине
– отметил председатель ОВА Александр Коваль.
Последствия на Хмельнитчине
– написал председатель ОВА Тюрин.
Под прицелом – энергетика
Ситуация на Днепропетровщине
Разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития.
Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения.
К счастью, раненых нет.
На Киевщине в результате атаки в Броварском районе повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля.
В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий.
В области введены экстренные отключения электроэнергии.
Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости – все готовы принимать людей,
Во время тревоги на Львовщине, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.
В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. Пожар уже потушили.
Информации о жертвах и пострадавших по состоянию на этот час не поступало.
Часть беспилотников противовоздушной обороне удалось сбить.
Сбили также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца.
На Ровненщине есть также попадание в многоквартирный жилой дом.
На Ровненщине есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.
По предварительной информации, два человека получили ранения.
Сейчас в области есть обесточивание.
Также могут возникать проблемы с водоснабжением.
Провел срочное заседание областной ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения,
Ночью ракетно-дроновую атаку пережила и Хмельницкая область.
В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения – он получил травму ноги.
Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.
Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие,
Последствия в Хмельницкой области / Фото ОВА
Под ударом России были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины.
Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.
Блоки АЭС были разгружены персоналом.
По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений.
Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.
В результате ночной российской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса.
В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия.
Беспилотниками изуродованы здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт.
Ударили россияне и по Петропавловской, Межевской и Раевской общинах, что на Синельниковщине.
Под ударом было и само Синельниково. Пострадавшая 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.
Побиты 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод.
Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины.
Повреждения на территории коммунального предприятия / Фото ОВА