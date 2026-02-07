Укр Рус
Террор энергетики, пожары и раненые: каковы последствия массированной атаки 7 февраля
7 февраля, 09:52
Террор энергетики, пожары и раненые: каковы последствия массированной атаки 7 февраля

София Рожик

В ночь на субботу, 7 февраля, Россия начала массированную атаку на Украину. Под прицелом снова оказалась энергетика.

рассказывает, что известно о последствиях атаки на данный момент.

Какие последствия атаки 7 февраля?

 

09:42, 07 февраля

В Винницкой области пострадало учебное заведение

Разрушена стена одного из учебных корпусов. Вокруг повреждены еще 5 зданий, среди которых есть общежития.

Выбиты двери и более 150 выбитых окон. Повреждена система теплоснабжения.

К счастью, раненых нет.

09:40, 07 февраля

Какова ситуация на Киевщине

На Киевщине в результате атаки в Броварском районе повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля.

В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий.

В области введены экстренные отключения электроэнергии.

Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания. Сейчас работают 530 пунктов несокрушимости – все готовы принимать людей,
– отметил председатель ОВА Николай Калашник.

09:37, 07 февраля

Последствия на Львовщине

Во время тревоги на Львовщине, которая длилась более 6 часов, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор, предварительно из-за попадания вражеского беспилотника, загорелся жилой дом. Пожар уже потушили.

Информации о жертвах и пострадавших по состоянию на этот час не поступало.

Часть беспилотников противовоздушной обороне удалось сбить.

Сбили также по меньшей мере две ракеты неустановленного образца.

09:25, 07 февраля

На Ровненщине есть также попадание в многоквартирный жилой дом.

09:00, 07 февраля

Последствия на Ровненщине

На Ровненщине есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Сейчас в области есть обесточивание.

Также могут возникать проблемы с водоснабжением.

Провел срочное заседание областной ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения,
– отметил председатель ОВА Александр Коваль.

08:59, 07 февраля

Последствия на Хмельнитчине

Ночью ракетно-дроновую атаку пережила и Хмельницкая область.

В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения – он получил травму ноги.

Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное.

Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие,
– написал председатель ОВА Тюрин.

Последствия в Хмельницкой области / Фото ОВА

08:43, 07 февраля

Под прицелом – энергетика

Под ударом России были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ – основа энергосети Украины.

Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Блоки АЭС были разгружены персоналом.

По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – специальные графики аварийных отключений.

Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши.

07:58, 07 февраля

В результате ночной российской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса.

07:30, 07 февраля

Ситуация на Днепропетровщине

В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия.

Беспилотниками изуродованы здания, а еще – троллейбусы, другой автотранспорт.

Ударили россияне и по Петропавловской, Межевской и Раевской общинах, что на Синельниковщине.

Под ударом было и само Синельниково. Пострадавшая 68-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

Побиты 3 частных дома, здание пожарного подразделения, авто, газопровод.

Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Пострадали Червоногригорьевская, Марганецкая общины.

Повреждения на территории коммунального предприятия / Фото ОВА