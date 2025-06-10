Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Россия не планирует менять позицию, ведь ей выгодно быть террористом. В то же время и западные партнеры, и украинцы должны осознавать важность единства против Кремля.

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Особенности последней массированной атаки по Украине

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, сегодняшняя массированная атака является спланированным подходом для уничтожения украинцев высшим военно-политическим руководством страны-агрессора. Это происходит системно. Россияне чаще атакуют гражданскую инфраструктуру, чем промышленные или военные объекты.

Это чистая работа на геноцид украинской нации. Геноцид является плановым, россияне внедряют его с помощью целой армии, а не отдельных лиц,

– подчеркнул он.

В то же время россиянам комфортно быть в статусе террористов. Кремль заключает соглашения с талибами, проводит встречи с африканскими диктаторами и сотрудничает с Северной Кореей. Тимочко подчеркнул, что нет смысла говорить о том, что Россия остановится или же пересмотрит свою стратегию ведения войны.

К сожалению, российские удары по гражданским объектам будут продолжаться. Однако хорошо, что сейчас Европа вышла за пределы обеспокоенности и генсек НАТО Марк Рютте начал осознавать истинные намерения России. Например, недавно он заявил, что Путин готовится к дальнейшей конфронтации, потому что Россия способна производить больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ добавил, что Украина также должна учитывать внутренние проблемы, а не только критиковать западных партнеров. Украинцы в тылу не должны возлагать всю ответственность на армию, общество должно быть консолидировано против врагов внутри.