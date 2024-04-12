Оборонцы неба фиксируют перемещение врага вдоль границы с временно оккупированной территорией, фиксируется постоянное применение их тактической аварии. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.
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Россияне буквально "засыпают" обстрелами
Представитель Воздушных сил рассказал, что захватчики довольно часто наносят удары с применением тактической авиации, в частности с помощью Су-34 и Су-35. Они часто атакуют Харьковскую, Сумскую, а также Одесскую и Запорожскую.
В частности, враг довольно часто подтягивает к границе с Харьковщиной свои зенитные ракетные комплексы С-300, используя их как баллистическое оружие и пользуясь достаточно малым расстоянием.
Оккупанты используют незначительное количество времени, которое нужно для отражения атаки, испытывает реакцию. По словам Евлаша, противник буквально "засыпает" многочисленными обстрелами.
Мы видели вчера 12 зенитных ракет С-300, пока над нашей Украиной летело множество ракет, "Шахедов". Так, противник просто воспользовался этой возможностью, перегружая нашу систему противовоздушной обороны, применяя различные типы. Просто цинично нанес 12 ударов зенитными ракетными комплексами С-300,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
Он также отметил, что комбинированный тип атаки это и низколетящие цели, и скоростные гиперзвуковые ракеты.
В Украине фиксируются проблемы из-за недостатка ПВО: главное
- Согласно обнародованной информации ISW, российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.
- По данным Института изучения войны, российские войска активно использовать авиабомбы для тактического эффекта во время захвата Авдеевки, которое оккупанты осуществили еще в середине февраля 2024 года.
- По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром. Заметим, что там они бьют артиллерийским огнем, ракетными ударами и бомбами.
- Отмечается, что российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой.