Оборонці неба фіксують переміщення ворога вздовж кордону з тимчасово окупованою територією, фіксується постійне застосування їхньої тактичної аварії. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

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Росіяни буквально "засипають" обстрілами

Речник Повітряних сил розповів, що загарбники досить часто завдають ударів із застосуванням тактичної авіації, зокрема за допомогою Су-34 та Су-35. Вони часто атакують Харківську, Сумську, а також Одеську та Запорізьку.

Зокрема, ворог досить часто підтягує до межі з Харківщиною свої зенітні ракетні комплекси С-300, використовуючи їх як балістичну зброю та користуючись досить малою відстанню.

Окупанти використовують незначну кількість часу, який потрібен для відбиття атаки, випробовує реакцію. За словами Євлаша, противник буквально "засипає" численними обстрілами.

Ми бачили вчора 12 зенітних ракет С-300, поки над нашою Україною летіло безліч ракет, "Шахедів". Так, противник просто скористався цією нагодою, перенавантажуючи нашу систему протиповітряної оборони, застосовуючи різні типи. Просто цинічно завдав 12 ударів зенітними ракетними комплексами С-300,

– наголосив речник Повітряних сил.

Він також зауважив, що комбінований тип атаки це і низьколетючі цілі, і швидкісні гіперзвукові ракети.

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