Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, какую тактику сегодня, 2 января, применял противник во время массированной ракетной атаки. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "Киев".

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Похожи ли траектории ракет с теми, что были 29 декабря

Гуменюк отметила, что очевидно, что даже по повреждениям маршруты были немного другие.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграмме.

По ее словам, эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины.

Она подчеркнула, что если 29 декабря Юг зацепило достаточно мощно, то в этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали.

Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение.

– рассказала Гуменюк.

По словам спикера, система противовоздушной обороны всей страны работали в насыщенном и интенсивном режиме, поскольку действительно понимали, что маршруты следования ракет могут быть очень сложными.

В чем сходство между этими атаками противника

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ракетный обстрел был похож на атаку 29 декабря как по типам, так и по количеству воздушных целей. Захватчики запустили значительное количество ракет.

Олещук подчеркнул, что силы ПВО усиленно работают, чтобы уничтожать все враждебные цели.

Результат боевой работы, которую вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну! Всем спасибо за защиту государства, за мужество и героизм!

– отметил Олещук.

Применявший враг во время массированной атаки на Украину 2 января