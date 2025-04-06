ВС уже перечислили, каким оружием била Россия по Украине 6 апреля. Это были ракеты воздушного, наземного, морского базирования. Ночью же агрессор бил "Шахедами". Подробности Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Какая область была преимущественно под ударом 6 апреля

Россияне запустили по Украине 6 баллистических ракет, ПВО сбила одну. Другие же атаковали столичный регион.

К сожалению, из баллистических ракет, которых было, собственно, шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные – есть, к сожалению, попадания, это Киевская область,

– рассказал Игнат.

А вот "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет. Поэтому они не достигли своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести.

Известно, что на Киевщине есть один пострадавший, у него ожог рук. Кроме этого, есть повреждения в трех районах. В Броварском разрушены 2 здания предприятия по ремонту авто, автомойка и СТО, повреждены 10 автомобилей и 2 погрузчика, окна и фасад автозаправочной станции. В Бучанском незначительно повреждена крыша и стена дома. В Фастовском поврежден легковой автомобиль.

Тревога на Киевщине была всю ночь – сначала из-за "Шахедов", а затем из-за ракет. В целом Россия изменила тактику обстрелов, увеличив использование баллистических ракет.