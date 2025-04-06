ПС уже перелічили, якою зброєю била Росія по Україні 6 квітня. Це були ракети повітряного, наземного, морського базування. Вночі ж агресор бив "Шахедами". Подробиці Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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Яка область була переважно під ударом 6 квітня

Росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет, ППО збила одну. Інші ж атакували столичний регіон.

На жаль, із балістичних ракет, яких було, власне, шість, вдалося знищити лише одну. Решта – є, на жаль, влучання, це Київська область,

– розповів Ігнат.

А от "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет. Тож вони не досягли своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку могли би завдати.

Наразі відомо, що на Київщині є один постраждалий, у нього опік рук. Окрім цього, є пошкодження в трьох районах. У Броварському зруйновані 2 будівлі підприємства з ремонту авто, автомийка та СТО, пошкоджено 10 автомобілів та 2 навантажувачі, вікна та фасад автозаправної станції. У Бучанському незначно пошкоджено дах та стіну будинку. У Фастівському пошкоджено легковий автомобіль.

Тривога на Київщині лунала всю ніч – спершу через "Шахеди", а відтак через ракети. Загалом Росія змінила тактику обстрілів, збільшивши використання балістичних ракет.