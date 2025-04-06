Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Ігнат прокоментував тактику росіян

Окупанти використовують різне озброєння для ударів по мирному населенню України. Так, під час комбінованої атаки 6 квітня російські військові запустили по території нашої країни 132 засоби повітряного нападу, серед яких були "Шахеди", крилаті ракети типу Х-101/Х-55СМ, крилаті ракети типу "Калібр" та балістичні "Іскандер-М".

Коментуючи чергову атаку, Ігнат зауважив, що ворог може вдаватися до різних тактик ударів та змінювати їх. Крім того, окупанти також модернізують засоби нападу. До прикладу у Повітряних силах привели "Шахеди", які від першого застосування восени до 2022 року до сьогодні змінився не лише зовнішнім виглядом (білий колір змінили на чорний), а й отримав внутрішні модифікації щодо наведення, супутникової навігації тощо.

Ворог також і балістичні ракети. Ігнат нагадав, що з появою ЗРК Patriot українські захисники змогли збивати аеробалістичні "Кинджали" та балістичні "Іскандери". Однак нині це робити складніше, адже ворог постійно модернізує зброю.

Ігнат наголосив, що цією інформацією Україна ділиться з партнерами, аби там також брали цю інформацію до уваги й мали змогу модернізувати власну зброю.

По балістиці ефективно працює система Patriot. Хотілося, що б і NASAMS, і IRIS-T могли протидіяти балістичній загрозі. Але наразі тільки система Patriot дійсно працює ефективно,

– наголосив Ігнат.

Відтак, ворог від початку 2024 року наростив удари саме балістичними ракетами. За словами Ігната, у відсотковому співвідношенні, Росія запускає по Україні більше балістики, аніж крилатих ракет.

Нагадаємо, що вдосвіта 6 квітня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Унаслідок атаки спалахнули пожежі у трьох районах столиці, є загиблий та постраждалі.