В частности, захватчики били по Киеву одновременно с разных сторон. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

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Самый тяжелый вариант противовоздушного боя

Игорь Романенко отметил, что для ракетных ударов россияне применили стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Также самолет МиГ-31К, который предназначен для запуска ракет "Кинжал" и был модернизирован именно под это. Это тяжелая цель, ведь это баллистическая ракета. Ее могут сбивать ЗРК Patriot или SAMP/T. Кроме того, оккупанты впервые за долгое время применили ракеты "Калибр".

Враг в шести областях Украины атаковал объекты энергетики. Было поражено три теплоэлектростанции. Оккупанты били по генерациям, по средствам распространения электроэнергии. То есть удары по энергетике продолжаются. Враг наращивает усилия в этом направлении.

Также заметен военно-политический аспект таких действий захватчиков. Потому что, в частности, враг ударил по Киеву.

Такой удар, когда на объект с разных сторон примерно в одно время заходят средства нападения. Средствам противовоздушной обороны надо стрелять на 360 градусов по всем целям, которые заходят на этот объект. Такой самый тяжелый вариант ведения противовоздушного боя. Враг пытался, но группировка вокруг столицы мощная,

– объяснил генерал-лейтенант.

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