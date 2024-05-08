Зокрема, загарбники били по Києву одночасно з різних сторін. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.

Дивіться також Пуски ракет з Ту-95МС та ураження енергоструктури: все про масовану атаку 8 травня

Найважчий варіант протиповітряного бою

Ігор Романенко зазначив, що для ракетних ударів росіяни застосували стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Також літак МіГ-31К, який призначений для запуску ракет "Кинджал" та був модернізований саме під це. Це важка ціль, адже це балістична ракета. Її можуть збивати ЗРК Patriot чи SAMP/T. Крім того, окупанти вперше за довгий час застосували ракети "Калібр".

Ворог у шести областях України атакував об’єкти енергетики. Було уражено три теплоелектростанції. Окупанти били по генераціях, по засобах розповсюдження електроенергії. Тобто удари по енергетиці продовжуються. Ворог нарощує зусилля у цьому напрямку.

Також помітний військово-політичний аспект таких дій загарбників. Тому що, зокрема, ворог вдарив по Києву.

Такий удар, коли на об'єкт з різних сторін приблизно в один час заходять засоби нападу. Засобам протиповітряної оборони треба стріляти на 360 градусів по всіх цілях, які заходять на цей об'єкт. Такий найважчий варіант ведення протиповітряного бою. Ворог намагався, але угрупування навколо столиці потужне,

– пояснив генерал-лейтенант.

Масований удар по Україні 8 травня: головне