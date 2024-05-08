Зокрема, загарбники били по Києву одночасно з різних сторін. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.
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Найважчий варіант протиповітряного бою
Ігор Романенко зазначив, що для ракетних ударів росіяни застосували стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Також літак МіГ-31К, який призначений для запуску ракет "Кинджал" та був модернізований саме під це. Це важка ціль, адже це балістична ракета. Її можуть збивати ЗРК Patriot чи SAMP/T. Крім того, окупанти вперше за довгий час застосували ракети "Калібр".
Ворог у шести областях України атакував об’єкти енергетики. Було уражено три теплоелектростанції. Окупанти били по генераціях, по засобах розповсюдження електроенергії. Тобто удари по енергетиці продовжуються. Ворог нарощує зусилля у цьому напрямку.
Також помітний військово-політичний аспект таких дій загарбників. Тому що, зокрема, ворог вдарив по Києву.
Такий удар, коли на об'єкт з різних сторін приблизно в один час заходять засоби нападу. Засобам протиповітряної оборони треба стріляти на 360 градусів по всіх цілях, які заходять на цей об'єкт. Такий найважчий варіант ведення протиповітряного бою. Ворог намагався, але угрупування навколо столиці потужне,
– пояснив генерал-лейтенант.
Масований удар по Україні 8 травня: головне
- Вночі 8 травня Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України. У Міненерго повідомили, що окупанти завдали удару по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
- Зокрема, було уражено 3 теплоелектростанції ДТЕК. Крім цього, було пошкоджено обладнання на одному з об'єктів Укренерго у центральному регіоні.
- Також ворог атакував цивільну інфраструктуру. У Херсоні ворог вдарив по залізниці. Внаслідок ворожих влучань пошкоджені колії та вокзал міста. Пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури сталась також у Броварах. Пошкоджень зазнали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року.
- Під ударом опинився Київ. Для атаки на столицю ворог використав крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети на Київ заходили з кількох напрямків. На щастя, силам ППО вдалося збити всі повітряні цілі у цьому регіоні.
- Загалом ворог спрямував на Україну 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Повітряним силам вдалося знищити переважну більшість повітряних цілей.