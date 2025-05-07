Однако бои на фронте с большой вероятностью будут продолжаться в дальнейшем, как было во время"пасхального перемирия". Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Что могут придумать россияне на 9 мая

По мнению Андрея Коваленко, россияне вряд ли придумают что-то новое к 9 мая. Они уже и так делают все, что могут. В частности, вербуют людей для совершения терактов. По данным Службы безопасности Украины, уже разрушен ряд агентурных сетей России.

Россияне могут продолжать атаковать на фронте, что и делают ежедневно, а также испытывать новые типы дронов, которые способны лететь на расстояние до 80 километров и нести 3-килограммовую взрывную часть. Их преимущественно тестируют на Востоке, и они поражают как военных, так и гражданских.

Также оккупанты продолжают атаки "Шахедами", но этим сами себя загоняют в тупик. Россия объявила о "парадном перемирии" с 8 по 10 мая, отказавшись от 30-дневного. Если уже 8 мая начнут летать дроны, это будет прямым нарушением их же договоренностей.

Враг уже нарушал "пасхальное перемирие", продолжая атаки на фронте. И на этот раз, вероятно, бои будут продолжаться. Но есть разница между боевыми действиями на поле боя и массированными атаками по гражданским. Последние имеют значительно больший резонанс в медиапространстве.

Война будет продолжаться. Россия вряд ли сможет придумать что-то особенное,

– отметил руководитель ЦПИ.

Украина уже уничтожила несколько складов с ракетами Х-101, но у врага остаются другие типы вооружения: крылатые ракеты, баллистика, в частности ракеты KN-23, которых у них даже больше, чем "Искандеров".

Впрочем, пока нет признаков подготовки к массированному ракетному удару на 9 мая. Если такие признаки появятся, Украина сможет вовремя это обнаружить.