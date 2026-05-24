Еще со времен холодной войны: откуда у США информация о запусках "Орешника"

Посольство США в Киеве накануне атаки на Украину 24 мая предупредило граждан своей страны о возможности серьезного воздушного нападения. Атака, как отметили американские дипломаты, может произойти в течение 24 часов. Вероятно, Вашингтон получил информацию и о применении Россией ракеты "Орешник".

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, каким образом США получили информацию о массированной атаке по Украине. Также Владимир Зеленский 23 мая предостерег украинцев о том, что украинская разведка получила информацию о том, что россияне готовят удар "Орешником" по Украине.

Как США получают данные о запуске "Арешника?

Чаленко отметил, что в этом вопросе не нужно искать конспирологию, потому что США были проинформированы Россией о запуске "Арешника".

"Это продолжается еще со времен холодной войны. Между Вашингтоном и Москвой есть соответствующие договоренности на уровне спецслужб. Потому что ракета "Орешник" - это прежде всего вооружение, которое должно нести ядерную боевую часть. Хотя россияне применяют ее урезанную до уровня баллистической ракеты средней дальности версию, но они должны предупредить американцев о ее запуске", – объяснил политолог.

Обратите внимание! Россия в ночь на 24 мая в рамках массированной атаки применила по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Примерно в 1:30 произошло попадание ракетой по Белой Церкви в Киевской области. В результате удара произошло поражение гаражного кооператива и здания предприятия. Из-за атаки сгорели три гаража.

Россия это делает для того, чтобы не сработали случайно случайно определенные защитные механизмы и на Москву в этот момент не полетел ответ. Поэтому о подобных запусках информируют. Если же это не произойдет, то решение, по его словам, по удару по России принимается в десятки секунд.

Благодаря этому и официальный Киев получил данные по запуску "Орешника", поэтому и президент Украины предупредил о возможности его применения,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Россияне сообщают Соединенные Штаты о запуске этой ракеты не потому, что они "очень хорошие". Таким образом они сами себя защищают, чтобы не произошли дополнительные негативные действия, которые могут иметь конкретные ядерные последствия.

Кроме того, Украина отслеживает активности в районе российского полигона "Капусти Яр" в Астраханской области, откуда обычно происходят пуски "Орешника". Хотя с того полигона осуществляются запуски и других российских ракет.

Политолог напомнил, что в 2025 году благодаря совместным действиям Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и других ведомств Сил обороны Украины на полигоне "Капустин Яр" был ликвидирован один из трех комплексов "Орешник".

Что известно о массированной атаке по Украине?

Россияне в ночь на 24 мая выпустили по Украине 600 беспилотников и 90 ракет различных типов. В частности, БРСД "Арешник".

Самый мощный удар россияне нанесли по Киеву. В каждом районе столицы зафиксированы попадания. Больше всего пострадал Шевченковский район, где получили повреждения два жилых дома и офисный центр.

В районе метро "Лукьяновка" произошло попадание в рынок и ТЦ "Квадрат", которые сгорели дотла.

Кроме того, в Киеве из-за атаки были повреждены памятники архитектуры. Речь идет о Музее Чернобыля, который разрушен почти до основания. Также пострадали здания Национального художественного музея, филармонии, музыкальной академии, библиотеки имени Ярослава Мудрого. Также подверглись разрушениям памятники архитектуры Подола и исторического центра, в частности Контрактовый дом, Почтовая станция, церковь Рождества Христова, Киевская опера и тому подобное.

Напомним, что посольство США в Украине предупредило американских граждан вечером 23 мая об угрозе массированного обстрела. В ведомстве отметили необходимость подготовиться и в случае объявления воздушной тревоги немедленно перейти в укрытие. Также в американском посольстве посоветовали иметь запас воды, продуктов и необходимых лекарств. А в чрезвычайных ситуациях гражданам США, находящихся в Украине во время воздушной тревоги, нужно следовать указаниям украинской власти и служб спасения.