Также стало известно о повреждении контактной сети на одной из железных дорог. Однако ситуация на всех вокзалах Украины контролируемая.

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На железной дороге задерживаются несколько поездов

Как сообщили в Укрзализныце, из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов задерживаются на 30 минут и больше. В частности:

  • №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);
  • №743/744 Киев – Львов (+0:46).

Кроме этого, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге сейчас организовывают пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом.

Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно,
– отметили в ведомстве.

Что происходит на вокзалах

Укрзализныця подчеркнула, что сейчас ситуация на всех вокзалах страны контролируемая – есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, идет подземными переходами.

Массированная ракетная атака 26 января: что известно

  • В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением.
  • Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.
  • Также Кличко рассказал, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы.
  • В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.
  • Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты.