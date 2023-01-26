Также стало известно о повреждении контактной сети на одной из железных дорог. Однако ситуация на всех вокзалах Украины контролируемая.

Обратите внимание Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно

На железной дороге задерживаются несколько поездов

Как сообщили в Укрзализныце, из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов задерживаются на 30 минут и больше. В частности:

№43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);

№743/744 Киев – Львов (+0:46).

Кроме этого, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге сейчас организовывают пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом.

Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно,

– отметили в ведомстве.

Что происходит на вокзалах

Укрзализныця подчеркнула, что сейчас ситуация на всех вокзалах страны контролируемая – есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, идет подземными переходами.

Обратите внимание! Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

Массированная ракетная атака 26 января: что известно