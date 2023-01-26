Також стало відомо про пошкодження контактної мережі на одній із залізниць. Однак ситуація на всіх вокзалах України наразі контрольована.
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На залізниці затримуються кілька потягів
Як повідомили в Укрзалізниці, через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів затримуються на 30 хвилин і більше. Зокрема:
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);
- №743/744 Київ – Львів (+0:46).
Окрім цього, у зв'язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці нині організовують пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом.
Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково,
– зазначили у відомстві.
Що відбувається на вокзалах
Укрзалізниця наголосила, що наразі ситуація на всіх вокзалах країни контрольована – є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, триває підземними переходами.
Масована ракетна атака 26 січня: що відомо
- Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.
- Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.
- Також Кличко розповів, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.
- На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.
- Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті.