Також стало відомо про пошкодження контактної мережі на одній із залізниць. Однак ситуація на всіх вокзалах України наразі контрольована.

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На залізниці затримуються кілька потягів

Як повідомили в Укрзалізниці, через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів затримуються на 30 хвилин і більше. Зокрема:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Окрім цього, у зв'язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці нині організовують пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом.

Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково,

– зазначили у відомстві.

Що відбувається на вокзалах

Укрзалізниця наголосила, що наразі ситуація на всіх вокзалах країни контрольована – є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, триває підземними переходами.

Зверніть увагу! Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.

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