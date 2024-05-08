Нестандартный ход, – Мусиенко оценил массированную ракетную атаку по Украине

Массированная атака российскими ракетами и дронами украинской энергетики 8 мая стала пятой за эту весну. Кажется, что россияне стали более мастерски наносить эти удары и усложнять работу нашей ПВО, хотя на самом деле коэффициент сбитых ракет существенно не ухудшился.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что комбинированные атаки россиян делаются для того, чтобы запутать украинские системы ПВО. Учитывая настроения и эмоции, кажется, что стало хуже, потому что такие атаки были и раньше, но с точки зрения сухих расчетов ситуация не ухудшилась.

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Прослеживаются тенденции

Александр Мусиенко отметил, что Украине еще надо усилиться, ведь совсем не секрет, что президент Украины, министр иностранных дел и другие на всех форумах настаивают, что украинским военным нужно больше систем ПВО для того, чтобы эффективнее противодействовать врагу. И только это может усилить Украину.

Я думаю, что в течение этого лета Украина усилится дополнительными средствами ПВО. Ведь Запад не даст добить нашу энергетическую систему, чтобы мы вообще не могли войти в отопительный сезон,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, из-за того, что дело идет к лету, дни становятся длиннее и отопление не нужно, сейчас нет критической зависимости от энергетики.

Поздней осенью или зимой человек зависит от всего в электричестве, потому что даже в 5 часов вечера видеть нормально в своих домах или офисах становится невозможным, поэтому сейчас оно так не ощущается. Но есть исключения – Харьков, Херсон, Донецкая и Сумская области, где враг постоянно наносит удары,

– отметил Александр Мусиенко.

Хотя до начала отопительного сезона еще много времени, очевидно, что со стороны России прослеживаются тенденции к системной работе по украинской энергетике.

И они не отступают от этой системности несмотря на то, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил на коллегии минобороны, что они будут срывать логистику Украины, чтобы не давать транспортировать западную помощь.

Ударить, когда не ждут

Россияне отслеживали сезонность обеспечения Украины ракетами и помощью от западных партнеров. Об этом писали западные медиа: в частности, газета The New York Times еще в феврале написала о том, что в Украине до конца марта могут закончиться ракеты.

Об этом писали, говорили, а враг все читал, мониторил, провел определенный анализ, посмотрел и понял, что нужно совершить нестандартный ход, когда украинские системы ПВО прикрывают другие объекты, и попробовать ударить по энергетике, когда этого не ждут. Вот что они и сделали,

– подчеркнул Мусиенко.

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