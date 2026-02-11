Существует риск новых вражеских атак, пока сохраняется низкая температура воздуха, – КГГА

В КГГА предупредили, что Россия может нанести еще массированные обстрелы, пока держатся морозы. В Киеве энергетики работают круглосуточно.

Об этом КГГА написала в телеграмме.

Почему Россия еще может нанести новый массированный удар?

Киевлян предупреждают, что враг может воспользоваться низкой температурой, пока она держится, и совершить новые поверительные атаки.

Жителей столицы призывают сделать или проверить запасы питьевой и технической воды.

Суточная норма составляет 3 литра питьевой воды на человека и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Есть признаки, что Россия готовит массированный обстрел