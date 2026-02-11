Существует риск новых вражеских атак, пока сохраняется низкая температура воздуха, – КГГА
- КГГА предупредила о возможности новых массированных обстрелов со стороны России из-за низких температур.
- Жителей Киева призывают обеспечить запасы питьевой и технической воды из-за угрозы атак.
В КГГА предупредили, что Россия может нанести еще массированные обстрелы, пока держатся морозы. В Киеве энергетики работают круглосуточно.
Об этом КГГА написала в телеграмме.
Почему Россия еще может нанести новый массированный удар?
Киевлян предупреждают, что враг может воспользоваться низкой температурой, пока она держится, и совершить новые поверительные атаки.
Жителей столицы призывают сделать или проверить запасы питьевой и технической воды.
Суточная норма составляет 3 литра питьевой воды на человека и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Есть признаки, что Россия готовит массированный обстрел
Россия активизировала военно-транспортную авиацию, в частности рейсы с самолетами Ан-26, Ан-72, Ил-76, АН-124-100. Самолеты могли перевозить баллистические и крылатые ракеты к комплексу "Искандер".
Они приземлялись в западных областях России, в частности на аэродроме "Энгельс".