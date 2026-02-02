Ситуацию по этому поводу объяснили в комментарии для hromadske. В КГГА после обработки данных от Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры сказали, действительно ли возможна эвакуация из Киева.
Будут ли проводить эвакуацию из столицы?
Как отмечают местные власти, пока вопрос эвакуации жителей Киева не рассматривается. В то же время городские службы отдельно занимаются людьми, которые по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не способны самостоятельно о себе позаботиться.
Панические настроения среди населения относительно эвакуации усилились, в частности, из-за интервью главы Деснянской районной госадминистрации Максима Бахматова. В КГГА объяснили, что социальные работники оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается: помогают с временным переселением, организуют горячее питание, обеспечивают уход и необходимые медикаменты.
В городской администрации также призвали киевлян сообщать районные госадминистрации или Департамент социальной и ветеранской политики КГГА о лицах, которым может понадобиться такая помощь.
Все действия городских властей направлены на обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры и предоставления базовых услуг населению даже в случае экстренных или стабилизационных отключений. Для этого в городе обеспечено резервное питание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, где это технически возможно,
– подчеркнули в КГГА.
Отметим, что в некоторых районах Киева до сих пор напряженной является ситуация с теплоснабжением. Комментируя эту проблему, народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что все киевские теплоэлектроцентрали таки можно восстановить, однако Украина пока не имеет достаточно ресурсов для этого.
Какова ситуация в столице?
Всего в столице по состоянию на 1 февраля из-за аварийных повреждений в энергетической инфраструктуре без отопления оказались примерно 3419 жилых домов. На днях остановилось и киевское метро из-за отсутствия напряжения. Так, пассажиров из поездов метро эвакуировали работники ГСЧС.
Сложной остается ситуация в киевском жилом массиве Троещина. Там из-за последствий российских ударов значительное количество домов до сих пор остается без теплоснабжения. Это, свою очередь, создает потенциальную угрозу промерзания канализационных систем.
А посреди дня 2 февраля в столице произошел прорыв труб вблизи станции метро "Политехнический институт". Вода заливала улицу, из-за чего патрульным пришлось перекрыть дорогу.