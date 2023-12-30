Оккупанты, несмотря на санкции, имеют возможности для производства новых ракет. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, когда россияне могут нанести новый удар.

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Массированный удар может повториться

В последние месяцы россияне постоянно избивали "Шахедами" и баллистическими ракетами по разным городам Украины. Они летели с разных направлений, в разном количестве, разными маршрутами. Очевидно это, оно было направлено на то, чтобы найти расположение зенитно-ракетных комплексов.

Собранную информацию использовали при атаке по Украине 29 декабря, выпустив суммарно

На мой взгляд, учитывая, сколько средств они смогли накопить, не нанося удары по Украине в течение почти трех месяцев, то следует ожидать в ближайшее время повторения такого массированного ракетного удара,

– подчеркнул Попович.

Напомним, в прошлом году россияне массированно обстреливали Украину и 29, 30, 31 декабря и в новогоднюю вещь.

Если проводите параллели в истории, вполне возможно, что они могут нам сделать такой "новогодний подарок". Я не буду говорить, что это обязательно будет, просто сравниваю с прошлым годом, – заметил Попович.

К сожалению, у россиян остаются ракеты, и их способны производить. Несмотря на наложенные санкции, оккупанты получают нужные компоненты для производства оружия, которым будут атаковать Украину.

По данным Воздушных сил по состоянию на начало декабря, у россиян есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Так что мощности для новых массированных ударов у россиян есть.

"Я бы призывал не жить, согласно тому, что оно там может ударить, поскольку от нас это не зависит. Надо следить за сигналами тревоги и на них реагировать", – подчеркнул военный эксперт.

Россия в дальнейшем может производить ракеты

В Институте изучения войны сообщили, что Россия намеренно накапливала разные ракеты в течение осени 2022 – начала зимы 2023 года, чтобы создать комплексный массированный удар.

Я здесь далек от мнения, что это была месть за "Новочеркасск", сбитые Су-30 и Су-29. Это не было месть, поскольку подобный удар мог готовиться только очень тщательно, в течение длительного времени,

– подчеркнул Попович.

Атака 29 декабря была комбинирована разными типами ракет: крылатыми, баллистическими и аэробалистическими. В частности, аэробалистические ракеты Х-22 обладают очень серьезной разрушительной силой. К сожалению, их невозможно сбить теми средствами, которые сейчас есть в Украине.

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Кроме того, запускали и "Шахеды".

"К большому сожалению, избивали, очевидно, по тем местам, которые не были прикрыты соответствующими зенитно-ракетными комплексами, которые способны сбивать подобные воздушные цели. Если говорить о сбитии крылатых ракет, то наша система ПВО сработала очень хорошо ", – подчеркнул Денис Попович.

На протяжении всех этих ракетных обстрелов в этом году и силы противовоздушной обороны в прошлом году, мобильные группы получили незаурядный опыт. Были случаи, когда сбивали всю сотню ракет, выпускаемых оккупантами по территории Украины.

Массированная атака 29 декабря: коротко