Три рекорда за один день: ВСУ нанесли историческое поражение врагу на его же территории

Исторический успех: удар беспилотниками по стратегическим ракетоносцам России спас Украину от ракетного залпа трех самолетов

Из сообщений в соцсетях и медиа можно сделать выводы об ударах по авиабазам стратегических ракетоносцев вооруженных сил России на авиабазах Энгельс-1 и Дягилево, и насколько эффективной и продуманной была операция Вооруженных Сил Украины.

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Значение :

впервые в войне одной атакой беспилотников частично сорвана стратегическая операция вооруженных сил России;

впервые в истории самолеты стратегической авиации ядерного государства поражены прямо на базе;

впервые после Второй мировой войны боевые летательные аппараты незамеченными проникли в центральную Россию и нанесли точный удар по русской армии.

ВСУ уменьшили залп россиян на 6 – 12 ракет

Результаты Судя по фотографии ракетоносца Ту-22М3 в "Дягилево", именно этот самолет должен был выполнять удар по Украине – на фото четко видна подвешенная крылатая ракета Х-22. Очевидно, что не одна ракета должна была запускаться с этого самолета, но ВСУ ударили на опережение. Минобороны России подтвердило поражение еще двух ракетоносцев, очевидно, типа Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-1". Данных о повреждениях и потерях нет, но все эти самолеты не смогли принять участие в ракетной атаке на Украину.

В критический момент залп россиян был уменьшен по меньшей мере на 6 – 12 крылатых ракет. Из-за программирования полетной задачи быстро перевешивать ракеты с одного самолета на другой невозможно. То есть удар беспилотников стал успешным – меньшее количество ракет в залпе существенно повысило эффективность работы ПВО.

В развитие этого удара неизвестный беспилотник утром 6 декабря нанес удар по составу горючего на авиабазе "Курск". Российская ПВО снова не сработала, а пожар не могут потушить уже несколько часов.

Потери ВС России. Ту-22М3 получил серьезное повреждение. Он стал непригоден для вылетов, нуждается в капитальном ремонте и замене хвостовой части. Уничтоженная машина – аэродромный пусковой агрегат АПА-80, мобильная станция питания.

В результате удара в "Дягилево" минобороны России было вынуждено признать потери авиационного персонала, готовившего ракетоносец к вылету. Признали по меньшей мере 3 погибших и 4 раненых. Их имена и фамилии обнародованы и подтверждаются сообщениями в соцсетях.

Технологический успех. База "Дягилево" расположена в 500 километрах от Украины, база "Энгельс-1" – примерно в 700 километрах. Это не первый случай атаки беспилотниками: 7 октября неизвестный беспилотник атаковал стратегические ракетоносцы Ту-22М3 на авиабазе "Шайковка" в 200 километрах от границы с Украиной. Была информация о повреждении двух Ту-22М3, но спутниковые снимки не подтвердили.

Однако россияне переместили свои Ту-22М3 дальше границ с Украиной – в "Дягилево". По сообщению россиян, для удара применены переоборудованные реактивные беспилотные разведчики Ту-141 или Ту-143 производства СССР. Их разработали в 70-х годах и выпускали до 1989 года. Свидетельства этому россияне пока не обнародовали. Очевидно, что неизвестные беспилотники стали самодельным оружием, изготовленным в Украине, что является серьезным технологическим успехом.

Россияне защищают свою стратегическую авиацию баррикадами из шин

Провал российской ПВО. Неизвестные беспилотники не были подмечены и перехвачены российской системой противовоздушной обороны. Судя по поражению авиационного персонала у самолета, на базе "Дягилево" не было предупреждения об атаке. Военные не смогли спастись.

Это говорит о том, что большинство российских зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО сосредоточены на фронте и имеют там значительные потери. У россиян не хватает сил и они не в состоянии построить плотную оборону даже своих стратегических объектов.

Особенно впечатляет, что на базе стратегической авиации России не построено даже ограждение, а для защиты ракетоносца не обустроили ни ангаров, ни капониров. Самолеты защищает баррикада из шин, как у нас на Майдане.



Россияне защищают ракетоносцы баррикадами из шин / Фото из фейсбука Юрия Бутусова

Несмотря на мощь и преимущество россиян, ВСУ находят импровизированные методы, как их уничтожать

Разведка и применение. Очевидно, что разведка Украины и НАТО заранее получили информацию о подготовке атаки ракетоносцев: время и место старта, точные координаты расположения самолетов.

ВСУ ударили утром на опережение массированной ракетной атаки, состоявшейся вечером. Планирование маршрута захода на цель и выбор времени в этой операции оказалось абсолютно правильным. Это позволило достичь внезапности и выполнить задачу. Этот положительный опыт планировщиков следует отметить.

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Признают ли в России кого-нибудь виновным? Очевидно, нет. После того как 18-летний пилот Матиас Руст незамеченным пролетел всю ПВО СССР в 1987 году и приземлился на Красной площади, были освобождены и осуждены около 200 генералов и офицеров ВС СССР. Тогда подали в отставку:

министр обороны Соколов,

командующий войсками ПВО,

командующий армией,

командующий корпусом,

командующий дивизией,

командующий бригадой ПВО.

Но Россия – это не СССР. Кланово-мафиозные отношения здесь гораздо глубже. Министр обороны Шойгу – личный друг хозяина России Путина. Командующий воздушно-космическими силами, в составе которых войска ПВО, генерал Суровикин одновременно командует войной против Украины и пользуется поддержкой путинских мафиозных предводителей Кадырова и Пригожина. Потому никаких наказаний не будет, хотя этот удар беспилотника был не первым.

Политическое и информационное влияние. Украина показала всему миру, что, несмотря на преимущество России в количестве людей и боевой техники, ВСУ способны находить импровизированные и неожиданные методы уничтожения российских оккупантов. Удар по стратегическим ракетоносцам показывает, насколько уязвимы российские ядерные силы и насколько ослабела оборона России, которая вынуждена бросить все силы для захвата Украины. Это большая нравственная победа и урок для дальнейших действий.