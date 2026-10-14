Власти уже предоставили первую информацию о последствиях этих обстрелов, в частности в Хмельницком и Тернополе. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Каковы последствия массированной атаки 13 октября по Киеву и Западу Украины?

00:55, 14 октября Киев. Городской глава Киева Виталий Кличко сообщает, что на данный момент в доме в Деснянском районе насчитывается 21 пострадавший, среди них – восьмилетний ребенок. 16 человек госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб. 00:50, 14 октября Киев

Последствия атаки врага на Киев / Фото ГСЧС 00:45, 14 октября Киев Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве продолжается спасательная операция – удар противника повредил жилой дом, пожар охватил квартиры с 1 по 8 этажи. Попадание также зафиксировано на территории энергообъекта – одной из основных электростанций Киева. 00:40, 14 октября Хмельницкий Городские власти сообщают, что в Хмельницком за день было более 10 воздушных тревог. Произошел пожар в доме в частном секторе. Информации о пострадавших нет. Осколки упали также на территорию частного домовладения в одном из микрорайонов города – пострадавших нет. На территории Хмельницкого района повреждены частные предприятия, АЗС, медицинское учреждение, автомобили. 6 человек получили ранения. 00:35, 14 октября Тернополь В Тернополе произошло попадание в одно из административных зданий, сообщает ОВА. Информация о возможных пострадавших уточняется. 00:30, 14 октября Львов Городской голова Андрей Садовый сообщил, что ни один дрон не долетел до Львова благодаря работе сил ПВО.

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Добавим, что ночью 14 октября воздушная атака врага продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!