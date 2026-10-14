Влада вже надала першу інформацію про наслідки цих обстрілів, зокрема у Хмельницькому та Тернополі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Які наслідки масованої атаки 13 жовтня по Києву та Заходу України?

00:55, 14 жовтня Київ. Міський голова Києва Віталій Кличко пише, що є 21 постраждалий на цей час у будинку у Деснянському районі, серед них восьмирічна дитина. 16 госпіталізували, 4 у важкому стані. Одна людина загинула. 00:50, 14 жовтня Київ

Наслідки атаки ворога на Київ / Фото ДСНС 00:45, 14 жовтня Київ Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває рятувальна операція у Києві – удар ворога пошкодив житловий будинок, пожежа охопила квартири з 1 по 8 поверхи. Було влучання також на території енергообʼєкта – однієї з основних електростанцій Києва. 00:40, 14 жовтня Хмельницький Міська влада пише, що було понад 10 повітряних тривог за день у Хмельницькому. Сталася пожежа у будинку у приватному секторі. Інформації про постраждалих немає. Уламки впали й на території приватного домоволодіння в одному із мікрорайонів міста – без постраждалих. На території Хмельницького району пошкоджено приватні підприємства, АЗС, медичний заклад, автомобілі. 6 людей поранені. 00:35, 14 жовтня Тернопіль У Тернополі сталося влучання в одне з адміністративних приміщень, пише ОВА. Інформацію про можливих потерпілих встановлюють. 00:30, 14 жовтня Львів Міський голова Андрій Садовий повідомив, що жоден дрон не долетів до Львова завдяки роботі сил ППО.

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Додамо, що вночі 14 жовтня повітряна атака ворога триває. Якщо у вашому регіоні оголошено тривогу – подбайте про безпеку!