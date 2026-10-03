Россия накапливает баллистические ракеты для более интенсивных ударов по Украине, – ISW

Российские войска сократили применение баллистических ракет, поскольку накапливают ракеты для более интенсивных ударов по Украине в будущем. Временно агрессор перенес акцент на реактивные беспилотники.

Такое предположение было высказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Когда Россия снова может массово применить баллистическое оружие?

Как сообщили аналитики, российские войска активно используют временные трудности Украины с перехватом реактивных беспилотников типа "Шахед". Сейчас враг пытается максимально использовать свое технологическое преимущество в этом сегменте, пока продолжается наращивание производства украинских средств противодействия.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские силы противовоздушной обороны сейчас сбивают около 57% реактивных и от 85 до 90% обычных БПЛА. Украина испытывает пять различных моделей дронов-перехватчиков, а к концу октября этого года планирует изготовить около 400 единиц одной из этих моделей. В то же время остальные четыре типа находятся на этапе испытаний.

"Рост эффективности перехвата Украиной реактивных дронов в будущем сделает технологическое преимущество России менее действенным", – считают аналитики. Именно поэтому противник спешит воспользоваться моментом, запуская все больше реактивных БПЛА вместо баллистических ракет.

Вероятно, российские войска тем временем накапливают баллистические и квазибаллистические ракеты для проведения в будущем более интенсивных атак на большие расстояния после того, как их реактивные дроны утратят свое нынешнее преимущество,

– предполагают в ISW.

Аналитики ISW отмечают, что противник может перейти к массированным ракетным ударам, чтобы воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Эксперты отмечают, что расширение производства средств противодействия реактивным "Шахедам" должно стать "неотложным приоритетом" для международных партнеров Украины. Эта задача стоит в одном ряду с дальнейшими поставками ракет для Patriot и развертыванием новых противоракетных систем.

К слову, в Киеве могут быть установлены российские mesh-ретрансляторы, которые во время атак временно обеспечивают управление "Шахедами". В столице может работать от одного до трех таких устройств.