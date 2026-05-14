Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики: есть угроза пуска ракет

В ночь на 14 мая российские войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет. В течение дня также находились в воздухе Ту-160.

Об этом сообщает ряд мониторинговых каналов. Воздушные силы ВСУ еще не информировали о движении дальней авиации врага. Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взлете вражеской стратегической авиации 14 мая?

Еще днем 13 мая было известно, что Россия готовится к новому обстрелу: Владимир Зеленский заявил, что после нескольких волн дронов вполне возможны также и запуски ракет. По словам президента, таким образом враг стремится перегрузить систему ПВО и нанести как можно больший вред.

Днем ряд мониторинговых каналов сообщали о передислокации разного рода самолетов России, как Ту-95 и Ту-160. А ночью 14 мая стало известно, что россияне снова подняли в небо свои бомбардировщики – и те летят в сторону пусковых рубежей.

"Николаевский Ванек" указывает, что зафиксирован вылет по меньшей мере 4 бортов Ту-95МС из Оленьи. Если вылет боевой:

В районе Энгельса самолеты будут около 3 утра, соответственно крылатые ракеты при пусках оттуда к нам долетят к 03:30 – 04:30.

В районе Каспийского моря борта будут между 4 и 5 утра, поэтому при пусках оттуда ракеты можно ожидать между 5 и 6 часами.

Как сообщал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, пока сложно сказать, какие именно города могут подвергнуться вражеской атаке ночью. Не исключено, что одной из целей снова станут западные регионы. Вероятна также комбинированная атака на центральную Украину или на Запад.

Россия осуществила одну из самых длительных атак: что известно?

13 мая Россия осуществила одну из самых длинных массированных атак на Украину с начала войны.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 08:00 по 18:30 враг запустил по Украине 753 ударные беспилотники различных типов: "Шахеды", в частности реактивные, "Гербера", "Италмас", имитаторы типа "Пародия".

С учетом ночной атаки, во время которой противник атаковал 139-ю дронами, всего за сутки по Украине ударили 892 беспилотниками.

В результате атаки зафиксировано попадание в Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, во Франковске, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

Известно также, что на этот раз россияне использовали новую тактику: беспилотники двигались вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5 – 10 километров. Они летели буквально один за другим и сразу в большом количестве.

Таким образом противник пытался перегрузить украинскую ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад.