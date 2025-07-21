Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо", передает 24 Канал.

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Как россияне атаковали с моря?

Дмитрий Плетенчук, комментируя ночной обстрел украинских городов, констатировал, что было применение ракет типа “Калибр“ с Черного моря. По его словам, вышла подводная лодка, отстрелялась и вернулась на базу.

Спикер отметил, что это впервые россияне применили этот тип ракет в течение июля. В то же время он напомнил, что еще весной враг применял ракетоносители раз в месяц, а в июне наблюдалась большая активность.

Для перезарядки своих ракетоносителей у россиян вариантов немного, они же не вернутся в Крым. После перемещения в Новороссийск враг первыми начал перезаряжать подводные ракетоносители, потому что там наименее сложная процедура, ведь сложнее загружать вертикально ракеты. Кроме загрузки, ракеты нужно подготовить. Это сложный процесс, которые россияне долгое время не могли восстановить в Новороссийске. Но на сейчас констатируем, что это там происходит,

– сказал он.

К слову, начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщал, что этой ночью ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей. Были или подавлены, или сбиты благодаря ПВО.