Угрожал 4 дня, – генерал раскрыл личные цели Путина в массированной атаке по Украине

Россия массированно обстреляла Украину, нацелив основной удар по Киеву. Накануне Кремль анонсировал последовательные системные удары по украинской столице, найдя повод для этого –удар ВСУ по оккупированному Старобельску Луганской области.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, указав на то, что разведкой было установлено, что в общежитии колледжа в Старобельске находились российские военные, поэтому это была законная цель, но Путину просто нужен был повод, чтобы в очередной раз осуществить террор по украинским городам.

Ракетная атака по Украине: враг стремился к эффекту неожиданности

Российский МИД в конце мая обнародовал заявление, в котором прозвучали угрозы в сторону Киева. Ведомство предупредило об ударах по украинской столице и призвало иностранных граждан и дипломатические миссии покинуть ее. А на днях глава Кремля сообщал о планах собрать совещание и в закрытом режиме обсудить ответ России на удар по Старобельску.

Путин угрожал 4 дня, официально декларировал эти удары, но не проводил их несколько дней, чтобы держать людей в напряжении или чтобы некоторые расслабились. Россия выбрала крайний вариант – 5-й день для массированного удара. Она накапливала средства. Видим из предыдущего удара, что также было привлечено огромное количество разноплановых ракет,

– озвучил Маломуж.

По словам генерала армии, на этот раз Россия применила большой объем баллистики (33 ракеты "Искандер-М"), которая долетает до цели очень быстро. Он обратил внимание на то, что после якобы прекращения атак неожиданно по столице прилетело еще 2 ракеты типа "Циркон" (всего было использовано 8 единиц), что привело к разрушениям и жертвам.

"Враг действует очень цинично, меняет средства и методику, обнаруживает украинские системы ПВО, корректирует траектории (полета средств поражения – 24 Канал) . Помню, как шли на Киев, но сначала направлялись на Полтавщину, Черкасскую область. Комбинирование таких атак делается для того, чтобы было больше жертв, обойти ПВО, достичь эффекта неожиданности", – объяснил Маломуж.

Атака на Киев: какие цели преследовал Путин?

На этот раз хотя и основной удар Россия направляла на Киев, однако обстреляла ряд других городов и областей, в частности Харьков, Днепр, Запорожье. Как отметил экс-руководитель СВР, Путин заявлял, что системные удары будут по "центрам принятия решений", но по факту под атакой оказались жилые дома, энергетическая инфраструктура.

Путин хочет запугать граждан Украины, отомстить за то, что он не имеет перспектив на фронте. Это одна из его персональных черт. Есть еще одна составляющая, стратегическая, он этим хочет заставить нас к перемирию на его условиях,

– подчеркнул генерал армии.

Маломуж напомнил, что недавно Кремль заговорил о заинтересованности продолжения переговоров, в очередной раз определив условие выхода ВСУ из Донецкой области, на что Киев заявил, что такие уступки недопустимы для Украины. Поэтому Путин начал серию массированных атак, выбирая ключевым направлением – украинскую столицу и ее гражданские объекты, что квалифицируется как террор и преступление.

Сколько ракет осталось в России?

Напомним, ранее Николай Маломуж сообщил, что крылатых ракет и баллистики в российской армии сейчас есть до 1200 единиц. Противокорабельных ракет типа "Циркон", которых она в ночь на 2 июня запустила 8 единиц из Крыма и Курской области, осталось ориентировочно 60.

Россияне также имеют в арсенале до 40 "Кинжалов" и до 5 "Орешников". Генерал армии объяснил, что производство оружия враг не прекращает, процесс продолжается регулярно. К тому же Россия делает ставку на дроны, она масштабировала их изготовление и каждый месяц собирает десятки тысяч.

Коротко о последствиях массированной атаки 2 июня