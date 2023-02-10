Во время ракетной атаки утром 10 февраля Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет. В сети опубликовали фото, как несокрушимые украинцы в Киеве переживают ракетные атаки, сообщает 24 канал.
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К счастью, защитники украинского неба сбили не менее 60 ракет. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,
– заявил Зеленский.
Как украинцы пережили ракетную атаку / Фото из соцсетей
К несчастью, зафиксировали попадание по критической инфраструктуре.