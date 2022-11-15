Часть Житомирщины обесточена, в Харькове перебои со светом, метро не работает

России очень не понравилось выступление Владимира Зеленского на саммите G20, ведь Украина отказалась замораживать войну. Поэтому она ответила традиционным для себя способом – массированной ракетной атакой.

Сначала появилась информация о ракетном ударе по столице, а затем ракеты посыпались по всей территории Украины. Попадания были также на Харьковщине и Житомирщине. Об этом сообщает 24 канал.

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Около 16.00 в обеих областях появилась информация о взрывах. В частности, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на территории Житомирщины работает ПВО.

Также он в очередной раз подчеркнул, что строго запрещена видео- и фотофиксация:

прилетов,

работы ПВО,

падения обломков.

Об ударах по Харьковщине сообщили глава ОВА области Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.