России не хватило ракет на 2 эшелона ударов, – эксперт рассказал о запасах оккупантов

Очередная массированная ракетная атака России была предпринята самолетами стратегической авиации России Ту-95 и Ту-160. По Украине было совершено не больше 120 ракетных пусков. Вероятно, России не хватило ракет на 2 эшелона ударов.

Об этом 24 канала руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Он отметил, что это не последний ракетный удар России по нашей территории.

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Однако эксперт убеждает, что количество ракет у страны-агрессора постепенно уменьшается.

Удар врага был ожидаемым

По словам руководителя программ безопасности, России не хватило (ракет – 24 канал) на 2 эшелона ударов, потому что тогда это было бы значительно хуже.

Расход ракет ПВО идет на первый залп врага, если бы за 20 минут состоялся второй, наши военные не успели бы перезарядить пусковые установки ПВО,

– объяснил Лакийчук.

Однако он отметил, что враг нанес нам значительный ущерб.

"И это было ожидаемо, потому что Россия не будет менять свою стратегию. И последний удар снова был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры, а именно по распределительным сетям", – подчеркнул Лакийчук.

Эксперт отметил, что это привело к приостановке работы трех АЭС. Однако гибкость энергосистемы Украины так высока, что эти поражения не стали критическими и в конце концов будут ликвидированы.

Лакийчук предупреждает, что нужно готовиться к следующим ударам . Их интервал зависит от подготовки россиянами ракет, их технического обслуживания. Это занимает несколько недель каждый раз. "Количество используемых ими ракет такого типа у россиян уменьшается", – отмечает он.

Лакийчук рассказал о ракетном ударе России: видео



Какие ракеты еще остались у врага

Лакийчук рассказал, какая ситуация с ракетами в России:

баллистические ракеты "Искандер" они израсходовали достаточно быстро, уже длительное время наблюдается он их не применяет;

они израсходовали достаточно быстро, уже длительное время наблюдается он их не применяет; "Точка У" , хотя россияне сообщали, что вывели эти ракеты из применения, но их тоже довольно мало осталось у россиян;

, хотя россияне сообщали, что вывели эти ракеты из применения, но их тоже довольно мало осталось у россиян; ракеты "Луна" – разведка сообщала о попытке изготовления Россией этого оружия. Это еще более древняя модель, чем "Точка У";

– разведка сообщала о попытке изготовления Россией этого оружия. Это еще более древняя модель, чем "Точка У"; современных крылатых ракет у кафиров становится все меньше. Это касается и калибров морского базирования, и "Ониксов". Также у них ограничены возможности производить эти ракеты;

у кафиров становится все меньше. Это касается и калибров морского базирования, и "Ониксов". Также у них ограничены возможности производить эти ракеты; ракеты авиационного базирования "воздух – земля" преимущественно советского производства у россиян есть в большем количестве;

преимущественно советского производства у россиян есть в большем количестве; зенитно-ракетные комплексы С-300 Россией было произведено очень много. Именно поэтому они их стали применять не как зенитные ракеты, а для поражения наземных объектов. Эти ракеты не эффективны, но угрозу представляют очень серьезную.

Однако оценивать, какое количество из них россияне могут применить, сказать трудно. Только отодвинув ее за "переребник" мы эту угрозу сможем ликвидировать,

– сказал Павел Лакийчук.

Эксперт отметил, что когда оккупанты "перебирают свои завалы", то выбирают 1 из 2 – 3 ракет, в которых не произошли необратимые процессы с горючим и тому подобное.

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