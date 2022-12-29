Так, происходит разгрузка энергетической системы. Об этом 24 канала сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
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Он объясняет, что при таком подходе объекты отключаются от энергопотребления не только из-за ракетных ударов, но и из-за разгрузки энергосистемы. Это нужно для сохранения нормативной частоты по всей энергосистеме, чтобы она не разделилась на отдельные острова и сохранила свою цельность.
Безусловно, в той или иной степени каждая атака губительна. Предварительно, 29 декабря пострадали объекты во Львовской, Одесской, Харьковской и Киевской области. Было попадание в объект компании ДТЭК, там серьезные повреждения. Однако методы, применяемые нашими энергетиками, помогли пережить вражескую атаку. Кроме того, свое дело сделали системы противовоздушной обороны. Омельченко отмечает: не менее важны превентивные удары по авиабазе "Энгельс" в России, в результате чего с нее не взлетали стратегические бомбардировщики.
В этом поединке мы переиграли врага и сохранили целостность энергетической системы,
– утверждает директор энергетических программ Центра Разумкова.
Он уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Нет сомнений, что украинцы выстоят и победят.
"Надо поблагодарить наших воинов, сил ПВО, тех, кто обеспечил удары по российским авиабазам, а также нашим энергетикам, которые работают 24/7 под пулями и снарядами, и делают все возможное, чтобы в наших домах было светло. Я уверен в нашей победе как на военных фронтах, так и на энергетическом фронте", – подытожил Владимир Омельченко.
Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: коротко
- Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 29 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по нашей стране.
- Как сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, враг выпустил по Украине более 120 ракет. Однако, по данным Генштаба ВСУ, враг выпустил по Украине 69 ракет, 54 из них – сбили силы ПВО.
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