Так, відбувається розвантаження енергетичної системи. Про це 24 каналу сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Він пояснює, що за такого підходу об'єкти відключаються від енергоспоживання не лише через ракетні удари, а й через розвантаження енергосистеми. Це потрібно для збереження нормативної частоти по всій енергосистемі, щоб вона не розділилася на окремі острови й зберегла свою цілісність.

Росіяни не досягли своєї мети

Безумовно, тою чи іншою мірою кожна атака є згубною. Попередньо, 29 грудня постраждали об'єкти у Львівській, Одеській, Харківській та Київській області. Було влучання в об'єкт компанії ДТЕК, там є серйозні пошкодження. Однак методи, які застосовують наші енергетики, допомогли пережити ворожу атаку. Крім того, свою справу зробили системи протиповітряної оборони. Омельченко наголошує: не менш важливими є превентивні удари по авіабазі "Енгельс" у Росії, внаслідок чого з неї не злітали стратегічні бомбардувальники.

У цьому двобої ми переграли ворога й зберегли цілісність енергетичної системи,

– стверджує директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Він переконаний, що ми зможемо пережити цю зиму. Немає сумнівів, що українці вистоять й переможуть.

"Треба подякувати нашим воїнам, силам ППО, тим, хто забезпечив удари по російських авіабазах, а також нашим енергетикам, які працюють 24/7 під кулями й снарядами, і роблять усе можливе, щоб у наших домівках було світло. Я впевнений у нашій перемозі як на військових фронтах, так і на енергетичному фронті", – підсумував Володимир Омельченко.

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