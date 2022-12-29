Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Щоправда, значного удару зазнав Львів, через що 90% міста – без світла.

Важливо Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах

Масована ракетна атака

Світан розповів, що атака росіян 29 грудня була стандартною ракетною атакою, внаслідок якої по Україні випустили близько 70 ракет. Зокрема, це були:

2 кораблі в Чорному морі – 16 ракет "Калібр";

Приблизно 10 літаків Ту-95, які стріляли з району Волгодонська та Каспійського моря – ракети Х-101, Х-555;

Приблизно 3 літаки Ту-22М3 – це 6 ракет Х-22;

Винищувачі з ракетами Х-31П (протирадіолокаційні).

Це основний потік ракет, 54 з них були збиті – 80% – стандартна наша картина. Система ППО відпрацювала по ракетах доволі успішно. Великих проблем ця атака не принесла, нині електрики відновлюють певні втрати,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що дуже сильно зіпсувала цю планову атаку росіянам "бавовна" на Енгельсі. Тож, замість 100 ракет ми отримали 70, а отже можна говорити, що в понеділок 26 грудня близько 30 ракет було знищено.

"Найближчим часом великих проблем не буде. Підготовка до наступної атаки в росіян складе близько 1,5 – 2 тижні, тобто 10 – 15 днів. Наша система встигне перезарядитись, тобто, якщо вони знову здійснять подібну атаку, ми виконаємо задачу по перехопленню", – зауважив льотчик-інструктор.

За його словами, було також і 2 хвилі "Шахедів". Одна з півдня – в основному на Дніпропетровську область, а потім після ракетної атаки з півночі. Однак і тут наші розрахунки виконали задачі. Зрозуміло, що є враження, влучання, але блекауту немає.

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Падіння ракети в Білорусі

Полковник запасу ЗСУ продовжив, що в Білорусі дійсно могла впасти українська ракета, зокрема, С-300, що не спрацювала й не самоліквідувалась. Та це могла бути й білоруська ракета, що могла вийти на перехоплення української ракети або навіть російської.

Не спрацьовує система розрізнення "свій – чужий", тому вони можуть перехоплювати і працювати по російських ракетах. Одна з ракет приблизно такого рівня впала на одній з прикордонних до України російських областей. Коли йде така атака, ракети летять у різні боки,

– наголосив Світан.

Як він сказав, проблем це ніяких не створить, бо це війна. Територія Білорусі активно використовується для атак, звідти заходили російські війська тощо. Тому ніякої серйозної реакції не буде.

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