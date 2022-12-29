Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Правда, значительный удар получил Львов, из-за чего 90% города – без света.
Важно Массированная ракетная атака 29 декабря: происходило в городах
Массированная ракетная атака
Свитан рассказал, что атака россиян 29 декабря была стандартной ракетной атакой, в результате которой по Украине было выпущено около 70 ракет. В частности, это были:
- 2 корабля в Черном море – 16 ракет "Калибр";
- Приблизительно 10 самолетов Ту-95, стрелявших из района Волгодонска и Каспийского моря – ракеты Х-101, Х-555;
- Приблизительно 3 самолета Ту-22М3 – это 6 ракет Х-22;
- Истребители с ракетами Х-31П (противорадиолокационные).
Это основной поток ракет, 54 из них были сбиты – 80% – стандартная наша картина. Система ПВО отработала по ракетам достаточно успешно. Больших проблем эта атака не принесла, ныне восстанавливают определенные потери электричества,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что очень сильно испортил эту плановую атаку россиянам "хлопок" на Энгельсе. Поэтому вместо 100 ракет мы получили 70, а значит, можно говорить, что около 30 ракет были уничтожены в понедельник 26 декабря.
"В ближайшее время больших проблем не будет. Подготовка к следующей атаке у россиян составит около 1,5 – 2 недели, то есть 10 – 15 дней. Наша система успеет перезарядиться, то есть, если они снова совершат подобную атаку, мы выполним задачу по перехвату", – заметил летчик-инструктор.
По его словам, было также и 2 волны "Шахедов". Одна из юга – в основном на Днепропетровскую область, а затем после ракетной атаки с севера. Однако и здесь наши расчеты выполнили задачу. Понятно, что есть поражение, попадание, но блекаута нет.
Свитан о том, сколько времени Россия будет готовить новую массированную атаку: смотрите видео
Падение ракеты в Беларуси
Полковник запаса ВСУ продолжил, что в Беларуси действительно могла упасть не сработавшая и не самоликвидировавшаяся украинская ракета, в частности, С-300. Но это могла быть и белорусская ракета, которая могла выйти на перехват украинской или даже российской ракеты.
Не срабатывает система различения "своя — чужая", поэтому они могут перехватывать и работать по российским ракетам. Одна из ракет примерно такого уровня упала на одной из пограничных с Украиной российских областей. Когда идет такая атака, ракеты летят в разные стороны,
– подчеркнул Свитан.
Как он сказал, это не создаст никаких проблем, потому что это война. Территория Беларуси активно используется для атак, оттуда заходили российские войска и т.д. Потому никакой серьезной реакции не будет.
Новая массированная ракетная атака по Украине: последние новости
- Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 29 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по нашей стране.
- Утром 29 декабря российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами, в том числе из акватории Черного моря. На данный момент российские корабли продолжают дежурство в море.
- После очередной массированной атаки России в Черном море все еще находятся до шести вражеских кораблей. Сразу 3 из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".