В то же время враг экономит ракеты и не использует их в последнее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Россияне нарастили количество "Калибров" в Черном море

По словам Гуменюк, за ночь в Черном море враг нарастил количество ракетоносителей. Сейчас их два – это надводная фрегатная и подводная лодка. Это означает, что суммарный залп "Калибров" может достигать 12.

В то же время Гуменюк отметила, что в целом корабельная группировка критических изменений не понесла, шторм немного уменьшился и по всей вероятности, что, пытаясь демонстрировать свою мощность, враг мог усилить свою корабельную группировку.

Главное – сохраняется угроза ракетного удара, несмотря на то, что враг экономит ракеты и не использует их в последнее время. Активность вражеской авиации достаточно мощная, и это может свидетельствовать о сочетании этих усилий,

– подчеркнула спикер.

Ждать ли массированную атаку

Гуменюк считает, что вряд ли будет массированный ракетный удар, хотя аналитики утверждают, что вполне вероятно, что накануне контрнаступления ВСУ враг может ударить и снова напугать.

В Воздушных силах оценили возможность атаки врага на Пасху

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время. Пока невозможно ответить, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам есть всегда.

"Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них. Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", – считает Игнат.