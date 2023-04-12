Водночас ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Росіяни наростили кількість "Калібрів" у Чорному морі

За словами Гуменюк, за ніч у Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв. Наразі їх два – це надводний фрегатний та підводний човен. Це означає, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.

Водночас Гуменюк зазначила, що загалом корабельне угруповання критичних змін не зазнало, шторм трохи зменшився і цілком ймовірно, що, намагаючись демонструвати свою потужність, ворог міг посилити своє корабельне угруповання.

Головне – зберігається загроза ракетного удару, попри те, що ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом. Активність ворожої авіації досить потужна, і це може свідчити про поєднання цих зусиль,

– наголосила речниця.

Чи чекати на масовану атаку

Гуменюк вважає, що навряд чи буде масований ракетний удар, хоча аналітики стверджують, що цілком ймовірно, що напередодні контрнаступу ЗСУ ворог може вдарити і знову налякати.

У Повітряних силах оцінили можливість атаки ворога на Великдень

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що до ракетної атаки росіян потрібно бути готовими в будь-який час. Наразі неможливо відповісти, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки саме на Великдень, адже ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.

"Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де перебувають літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них. Ми мусимо бути в готовності й мусимо захищати країну в будь-який час", – вважає Ігнат.