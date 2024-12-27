Вражеский носитель крылатых ракет находится вблизи Новороссийска, охраняя пункт базирования. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Есть ли ракетная угроза с Черного моря

Плетенчук подчеркнул, что оккупанты обычно привлекают ракетоносители с моря во время ударов со стратегической авиации, чтобы дополнительно нагрузить украинскую ПВО.

Для того чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет эти единицы – морские носители как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой,

– сказал спикер.

По состоянию на сейчас украинские военные не фиксируют признаков подготовки России к ракетному удару из Черного моря.

Напомним, во время последней массированной атаки 25 декабря Россия запустила 12 крылатых ракет "Калибр". Вероятно, для этого враг применил 2 ракетоносителя. Представитель ВМС рассказал, что этот обстрел не был "нестандартным". Сразу после пуска ракетоносители вернулись на пункты базирования под прикрытие ПВО.

Плетенчук отметил, что для подготовки кораблей к новому удару врагу достаточно и нескольких часов, но нужно учитывать и вопросы логистики. Кстати, "Калибры" уже длительное время не имели успеха при применении. Основной целью их запуска, по словам представителя ВМС, является нагрузка украинской ПВО.