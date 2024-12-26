Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Как Россия атаковала Украину с моря

Во время массированной атаки 25 декабря Россия запустила по территории Украины 12 крылатых ракет типа "Калибр". Для этого враг применил, вероятно, 2 ракетоносителя.

Плетенчук отметил, что это не стало неожиданностью, ведь Россия выводила и раньше корабли в море. В ВМС отмечают, что, как только враг выводит ракетоносители в акваторию Черного или Азовского морей, то следует смотреть уже в небо.

Учитывая то, что можно было увидеть подготовку к удару, то было логично, что корабли тоже будут применены. В этом случае мы были к этому готовы,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что обстрел 25 декабря с применением кораблей не был "нестандартным". Кроме того, сразу после пуска ракетоносители вернулись на пункты базирования под прикрытие ПВО.

По состоянию на сейчас в акватории есть одна вражеская подводная лодка. Она находится на охране пункта базирования.

Отвечая на вопрос, сколько времени нужно врагу, чтобы подготовить корабли к новому удару, Плетенчук отметил, что для этого достаточно и нескольких часов. В то же время следует учитывать и вопросы логистики, ведь врагу нужно время, чтобы разгрузить вооружение. Поэтому, сколько времени врагу нужно для подготовки к новым ударам, сложно сказать.

Вместе с тем, Плетенчук отметил, что "Калибры" уже длительное время не имели успеха при применении. Основной целью применения этих ракет, как утверждает представитель ВМС, является нагрузка украинской ПВО.