Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Дивіться також Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Як Росія атакувала Україну з моря

Під час масованої атаки 25 грудня Росія запустила по території України 12 крилатих ракет типу "Калібр". Для цього ворог застосував, ймовірно, 2 ракетоносії.

Плетенчук зауважив, що це не стало несподіванкою, адже Росія виводила й раніше кораблі у море. У ВМС наголошують, що, як тільки ворог виводить ракетоносії в акваторію Чорного чи Азовського морів, то слід дивитися вже у небо.

Враховуючи те, що можна було побачити підготовку до удару, то було логічно, що кораблі теж будуть застосовані. У цьому випадку ми були до цього готові,

– наголосив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що обстріл 25 грудня із застосуванням кораблів не був "нестандартним". Крім того, відразу після пуску ракетоносії повернулися на пункти базування під прикриття ППО.

Станом на зараз в акваторії є один ворожий підводний човен. Він перебуває на охороні пункту базування.

Відповідаючи на запитання, скільки часу потрібно ворогу, щоб підготувати кораблі до нового удару, Плетенчук зауважив, що для цього достатньо й кількох годин. Водночас слід враховувати й питання логістики, адже ворогу потрібен час, щоб розвантажити озброєння. Тому, скільки часу ворогу потрібно для підготовки до нових ударів, складно сказати.

Разом з тим, Плетенчук наголосив, що "Калібри" вже тривалий час не мали успіху під час застосування. Основною метою застосування цих ракет, як стверджує речник ВМС, є навантаження української ППО.