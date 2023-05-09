Оккупанты в ночь на 9 мая атаковали территорию Украины 25 крылатыми ракетами, силы ПВО сбили 23 из них. Момент сбивания одной из летевших на Киев ракет опубликовали в сети.

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Ракету сбили с ПЗРК "Игла"

В МВД впоследствии рассказали, что крылатую ракету сбил 20-летний военнослужащий Национальной гвардии с позывным "Покемоном". При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время воины получили информацию о приближении ракеты.

Гвардеец "Покемон" захватил цель, совершил пуск с ПЗРК "Игла" и сбил вражескую крылатую ракету Х-55,

– говорят в пресс-службе.

Отдельно также поблагодарили бригаду "Буревой" из Гвардии наступления за подготовку бойца.

Момент сбивания вражеской ракеты: смотрите видео

Во время ущерба никто не пострадал

Части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры, но, к счастью, из гражданских никто не пострадал.

"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – добавили в НГУ.