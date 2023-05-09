Отмечают, что при воздушной тревоге расчет мобильной огневой группы выдвинулся на свою позицию. Через некоторое время ими была получена информация о приближающейся воздушной цели.
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Гвардиец захватил цель и совершил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55,
– говорится в сообщении.
Вражеская ракета была нацелена на столицу / Фото НГУ
Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Там есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
Военный сбил крылатую ракету, летевшую на столицу / Фото НГУ
Ракета не унесла человеческих жизней
"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – добавили в НГУ.
Вражеская ракета теперь металлолом / Фото НГУ