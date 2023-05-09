Отмечают, что при воздушной тревоге расчет мобильной огневой группы выдвинулся на свою позицию. Через некоторое время ими была получена информация о приближающейся воздушной цели.

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Гвардиец захватил цель и совершил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55,

– говорится в сообщении.



Вражеская ракета была нацелена на столицу / Фото НГУ

Части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. Там есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.



Военный сбил крылатую ракету, летевшую на столицу / Фото НГУ

Ракета не унесла человеческих жизней

"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – добавили в НГУ.



Вражеская ракета теперь металлолом / Фото НГУ

Обратите внимание! Враг в ночь на 9 мая выпустил по украинским городам 25 крылатых ракет, из них - 23 сбили украинские военные. Спасибо украинским военным за защиту.