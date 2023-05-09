Зазначають, що під час повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи висунувся на свою позицію. Через деякий час ними було отримано інформацію про наближення повітряної цілі.

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Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55,

– йдеться у повідомленні.



Ворожа ракета була націлена на столицю / Фото НГУ

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Там є часткові руйнування цивільної інфраструктури.



Військовий збив крилату ракету, яка летіла на столицю / Фото НГУ

Ракета не забрала людських життів

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", – додали в НГУ.



Ворожа ракета тепер металобрухт / Фото НГУ

Зверніть увагу! Ворогв ніч проти 9 травня випустив по українських містах 25 крилатих ракет, із них – 23 збили українські військові. Дякуємо українським військовим за захист.